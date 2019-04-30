شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: واجهنا الجونة بدون دفاع وراضٍ عن "النقطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة، أنه راضٍ عن التعادل أمام الجونة باللقاء الذى جمعهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز .

وأوضح حسام حسن خلال تصريحات صحفية أن فريقه خاض المباراة بدون خط دفاع بسبب غياب كل من السيد فريد ومحمود عزت وهذا الأمر غريب فى كرة القدم.

وأشار المدير الفنى لسموحة أن فريق الجونة يمتلك لاعبين أصحاب خبرات وشباب متميزين لابد من احترامهم على أرض الملعب .

وتعادل فريق سموحة بقيادة حسام حسن أمام نظيره الجونة سلبيًا فى المباراة التى جمعتهما بملعب المكس فى الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز.

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