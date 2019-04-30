شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 30 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء، 30 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها رئيس الزمالك يستطلع رأى اللاعبين فى السفر إلى سوسة بطائرة خاصة وجلسة مرتقبة بين منصور وجروس قبل موقعة سوسة.

رئيس الزمالك يستطلع رأى اللاعبين فى السفر إلى سوسة بطائرة خاصة

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الاستفسار من لاعبى الفريق عن مدى رغبتهم فى السفر بطائرة خاصة إلى سوسة من عدمه، لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة مرتقبة بين منصور وجروس قبل موقعة سوسة

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قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقد جلسة مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، للحديث حول بعض الأمور على هامش الاستعدادات المقبلة لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية، ويحتاج الأبيض للفوز أو التعادل بأى نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل الأبيض لأهداف، من أجل ضمان التأهل مباشرة إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية، بعدما فاز الأبيض على الفريق التونسى بهدف نظيف، فى المواجهة التى جمعت بينهما فى موقعة الذهاب ببرج العرب.

برنامج تأهيل مكثف ليوسف أوباما قبل موقعة النجم الساحلى

يخضع غدًا الثلاثاء، يوسف أوباما مهاجم الزمالك، لبرنامج تأهيل مكثف بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية، مما دفع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق باستبداله فى آخر عشر دقائق من مباراة النجم الساحلى التونسى، التى جمتهما أمس الإثنين على ستاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ساسى يستقبل بعثة الزمالك فى مطار قرطاج

قرر التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك مؤازرة فريقه الأبيض فى موقعة النجم الساحلى التونسى فى إياب قبل نهائى الكونفيدرالية منذ وصول البعثة البيضاء لمطار قرطاج، حيث ينوى الدولى التونسى استقبال البعثة منذ وصولها الأراضى التونسية من أجل تحفيز زملائه بالفريق لتحقيق الحلم وتخطى النجم فى خطوة جديدة للوصول لمنصة التتويج الأفريقية.