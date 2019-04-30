شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 30 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 30 / 4 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصها فى سياق التقرير التالى:

تأهيل عاشور والغزال فى مران الأهلى قبل مواجهة الطلائع

خاض ثنائى الأهلى حسام عاشور وعمرو جمال تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش مران الفريق الجماعى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى الثنائى تدريبات فى الجيم وجانب من تدريبات الجرى حول الملعب وتدريبات الكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق، قبل أن يشارك عاشور فى جزء من التدريب مع باقى اللاعبين.

ويعانى عاشور من إجهاد فى العضلة الضامة بينما يعانى "الغزال" عمرو جمال من شد فى العضلة الأمامية.

ويسافر الأهلي ظهر اليوم الثلاثاء للإسكندرية لإقامة معسكر بها قبل خوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها 6.45 مساء غداً باستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى الممتاز.

21 لاعباً فى قائمة الأهلى للطلائع.. عودة وليد سليمان وغياب عاشور

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 من مساء غد، الأربعاء، باستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 للدوري الممتاز. وشهدت القائمة دخول وليد سليمان بعد فترة غياب طويلة للإصابة، فيما خرج حسام عاشور من القائمة للإصابة أيضا. وتضم القائمة 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان، ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.

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وليد سليمان يعود لقائمة الأهلى بعد غياب 102 يوم

شهدت قائمة فريق الأهلى استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 مساء غد الأربعاء، باستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى الممتاز دخول وليد سليمان بعد غياب عن مباريات الفريق عدة أسابيع للإصابة. وخسر الأهلى جهود نجمه وليد سليمان للإصابة منذ فترة طويلة وتحديداً مذ مباراة شبيبة الساورة الجزائرى يوم 18 يناير الماضى بملعب الأخير فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذى انتهى بالتعادل 1-1 بين الفريقين. وبذلك يعود وليد سليمان لقائمة مباريات الأهلى منذ ما يقرب من 102 يوم للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى بالركبة وتمزق بالغضروف، وهى الإصابة التى تطلبت خضوع اللاعب لبرنامج علاجى مكثف بجانب السفر إل المانيا للاطمئنان على ركبته قبل المشاركة فى امنباريات.

أحمد علاء يرحل عن الأهلى فى الصيف

اوصى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى إدارة ناديه بالسماح برحيل أحمد علاء مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل عدم الاستفادة منه منذ انضمامه لصفوف الفريق قادماً من الداخلية. ولم يحصل أحمد علاء على ثقة لاسارتي ومعاونيه فى ظل وجود قناعة بأن مستواه لا يؤهله لارتداء قميص النادي الأهلى، جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة التي جمعت لاسارتي مع محمود الخطيب رئيس النادي و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والتى جاءت لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وطلب الخطيب من الخواجة الأورجوياني، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 5 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

رامى ربيعة يطلب المشاركة فى مباريات الأهلى بسبب الكان