أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 30 / 4 / 2019 بالدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الثلاثاء الموافق 30/ 4/ 2019 خمس مباريات فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى الإسماعيلى مع حرس الحدود، وسموحة ضد الجونة، والنجوم مع الاتحاد السكندرى، والمصرى البورسعيدى أمام وادى دجلة، وبيراميدز فى مواجهة مصر المقاصة.

الحدود يهزم الإسماعيلى بهدف موسيس وينعش آماله فى البقاء

حقق فريق حرس الحدود فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بهدف دون رد فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية، لينعش آماله فى البقاء بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 32 متقدمًا للمركز الخامس عشر بشكل مؤقت بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 37 نقطة وما زال فى المركز السابع. التعادل السلبى شعار مباراة سموحة والجونة التعادل السلبى شعار مباراة سموحة والجونة تعادل فريق سموحة مع الجونة بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما بالمكس فى الإسكندرية، ليرتفع رصيد سموحة للنقطة 35 نقطة بالمركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بينما يرتفع رصيد الجونة الى 36 نقطة بالمركز الثامن. الاتحاد السكندري يفوز على النجوم 2-1 ويصعد للمركز الثامن الاتحاد السكندري يفوز على النجوم 2-1 ويصعد للمركز الثامن Advertisements نجح فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت، ليرتفع رصيد زعيم الثغر للنقطة 36 ويصبح فى المركز الثامن، بينما يستمر النجوم فى المركز الأخير برصيد 25 نقطة. المصرى يتعادل مع دجلة 0 /0 فى الدورى المصرى يتعادل مع دجلة 0 /0 فى الدورى انتهت أحداث مباراة المصرى ووادى دجلة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم باستاد الجيش بالسويس، ليرتفع رصيد المصرى للنقطة 47 فى جدول الدورى، كما ارتفع رصيد دجلة للنقطة 35 فى المركز العاشر ليضمن البقاء فى الدورى بنسبة كبيرة. المقاصة يعطل قطار بيراميدز "قاهر الأهلى والزمالك" بتعادل مثير تعادل فريق مصر المقاصة مع بيراميدز بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب، بالجبل الأخضر، بهذه النتيجة يستمر بيراميدز فى إعتلاء صدارة الدورى برصيد 64 نقطة، فيما إرتفع رصيد المقاصة للنقطة 42 محتلاً المركز السادس بجدول المسابقة.

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