شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30/4/2019، العديد من الأخبار والتي جاء في مقدمتها احتفال نادي الزمالك بلاعبي كرة اليد بعد فوزهم ببطولة الدوري علي حساب الأهلي.

رحب مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك بلاعبي فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، واصفًا تحقيقهم البطولات محليًا وأفريقيًا بالشيء المميز، لافتًا إلى أنهم شرفوا نادي الزمالك، خاصة بعد التتويج بدرع الدورى على حساب الأهلى.

تعاقد مجلس إدارة القناة مع حمزة الجمل كمدير فنى للفريق بالموسم المقبل خلفا لأبوطالب العيسوى الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق عقب نهاية الموسم الماضى .

تعاقد مجلس إدارة القناة مع حمزة الجمل كمدير فنى للفريق بالموسم المقبل خلفا لأبوطالب العيسوى الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق عقب نهاية الموسم الماضى .

21 لاعباً فى قائمة الأهلى للطلائع.. عودة وليد سليمان وغياب عاشور

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 من مساء غد، الأربعاء، باستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 للدوري الممتاز. وشهدت القائمة دخول وليد سليمان بعد فترة غياب طويلة للإصابة، فيما خرج حسام عاشور من القائمة للإصابة أيضا.

شهد اليوم الثلاثاء 30/7/2019 ، العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها عودة وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى يناير الماضى.

Advertisements

الحدود يهزم الإسماعيلى بهدف موسيس وينعش آماله فى البقاء

حقق فريق حرس الحدود فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى لينعش آماله فى البقاء بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 32 متقدمًا للمركز الخامس عشر بشكل مؤقت بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 37 نقطة وما زال فى المركز السابع.

تعادل فريق سموحة مع الجونة بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما بالمكس فى الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز.

بهذة النتيجة يرفع فريق سموحة رصيد لـ35 نقطة بالمركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بينما يرتفع رصيد الجونة الى 36 نقطة بالمركز الثامن.

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

المقاصة يعطل قطار بيراميدز "قاهر الأهلى والزمالك" بتعادل مثير.. فيديو