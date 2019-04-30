شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدرب المقاصة باكيا: "كنت عاوز اكسب بيراميدز بعد فوزه على الأهلى والزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال عمر، القائم بأعمال المدير الفني لمصر المقاصة، أنه كان يتمنى الفوز على بيراميدز فى اللقاء الذى أقيم اليوم باستاد المقاولون وانتهي بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

أضاف عمر فى تصريحات لقناةON SPORT ، باكيًا "أعمل منذ 7 سنين مدرب ومدرب عام فى المقاصة وموظف فى الشركة منذ 15 عامًا وهدفنا بناء فريق قوي ومميز".

وأشار جمال عمر إلى أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول، وكانت كفيلة بالتقدم على فريق بيراميدز الذى فاز على الأهلي والزمالك، والذى استغل فهجمة مرتدة لتسجيل الهدف الأول، مشيرًا إلى أن المقاصة كانت له الأفضلية على مدار الـ90 دقيقة، وأن التبديلات الثلاثة كانت كلمة السر، خلال الشوط الثانى، وتمت ترجمة الاستحواذ إلى تسجيل هدف التعادل.

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وأضاف المدير الفني للفريق أنه تحت أمر مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام، بالاستمرار في منصبه أو العمل مع مدير فنى جديد.