شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جون أنطوى يتعادل للمقاصة أمام بيراميدز فى الدقيقة 87 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة، هدف التعادل لفريقه أمام بيراميدز بالدقيقة 87 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 31 لمسابقة الدوري، لتصبح النتيجة 1/1 حتى الأن.

وكان بيراميدز متقدما على المقاصة بهدف أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وضم تشكيل المقاصة كلاً من.. محمد كوكو لحراسة المرمى، الدفاع: عصام صبحى – أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – محمد دسوقى، الوسط: أحمد محسن – مصطفى شبيطة – باولن فوافى – ميدو جابر – صلاح عاشور، الهجوم: جون أنطوى.

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ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي. الدفاع: أحمد أيمن منصور - عمرو ميداني - عمر جابر - رجب بكار. الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد مجدي "أفشة" - عبد الله السعيد – كينو. الهجوم: عمر خربين - كريستيان بينافينتي.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.