شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 30 / 4 / 2019، العديد من الأخبار التي جاء في مقدمتها عودة وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى يناير الماضى.

صور.. وليد سليمان فى تدريبات الأهلى استعدادا لطلائع الجيش

من جديد عاد وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى يناير الماضى.

الحدود يهزم الإسماعيلى بهدف موسيس وينعش آماله فى البقاء

حقق فريق حرس الحدود فوزًا غاليًا على الإسماعيلى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى لينعش آماله فى البقاء بالدورى بعدما رفع رصيده إلى 32 متقدمًا للمركز الخامس عشر بشكل مؤقت بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 37 نقطة وما زال فى المركز السابع.

تعادل فريق سموحة مع الجونة بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما بالمكس فى الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدورى الممتاز.

بهذة النتيجة يرفع فريق سموحة رصيد لـ35 نقطة بالمركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بينما يرتفع رصيد الجونة الى 36 نقطة بالمركز الثامن.

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الـ31 للدورى.

Advertisements

قرر مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى، الاستغناء عن السباعى إسلام البعلى وأسامة مرعى ومحمد فوزى ومحمد خليفة وعلاء كمال ومحمد فوزى ومحمود مكى وذلك عقب صعود الفريق للدورى الممتاز .

رحب مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك بلاعبي فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، واصفًا تحقيقهم البطولات محليًا وأفريقيًا بالشيء المميز، لافتًا إلى أنهم شرفوا نادي الزمالك، خاصة بعد التتويج بدرع الدورى على حساب الأهلى.

تعاقد مجلس إدارة القناة مع حمزة الجمل كمدير فنى للفريق بالموسم المقبل خلفا لأبوطالب العيسوى الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق عقب نهاية الموسم الماضى .

تعاقد مجلس إدارة القناة مع حمزة الجمل كمدير فنى للفريق بالموسم المقبل خلفا لأبوطالب العيسوى الذى اعتذر عن استكمال مهام عمله مع الفريق عقب نهاية الموسم الماضى .

21 لاعباً فى قائمة الأهلى للطلائع.. عودة وليد سليمان وغياب عاشور