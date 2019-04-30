شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى يتحدث عن "عودة" الشناوى و"دور" إكرامي و"ثبات" لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، رضاه التام عن مستوى على لطفي حارس الفريق حينما يتم الدفع به في أي وقت، موضحًا أن لطفي قدم مستوى جيدًا في مباراة المصري الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

وأوضح سليمان أن الأهلي يضم حُراس مرمى على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرات الفنية العالية، موضحًا أن محمد الشناوي يقدم مستوى جيدًا خلال مشاركته مع الفريق ويمتلك قدرات فنية عالية جعلته يُدافع عن عرين الفريق والمنتخب بشكل نال إشادة وتقدير الجميع، مُشيرًا إلى أن عودة الشناوي لقائمة الفريق أمام طلائع الجيش تمثل مكسبًا للفريق بعدما غاب عن لقاء المصري للإيقاف.

وأوضح سليمان أن شريف إكرامي بدأ يشارك تدريجيًا في التدريبات بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بتمزّق في السمّانة والتى أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق قبل عدة أسابيع.

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ويرى طارق سليمان في تصريحات لـ"الخليج 365" أن عودة شريف إكرامي المُرتقبة ستُمثل مكسبًا وإضافة كبرى للفريق لما يمتلكه شريف من إمكانيات كبيرة وخبرات طويلة، موضحًا أن دور شريف "ملموس" مع الفريق أيضًا حتى خلال غيابه عن المباريات كونه أحد "كباتن" الأهلي ويحرص على دعم زملائه دائمًا.

وأكد سليمان أن على لطفي يثبت دومًا أنه حارس جيد ولديه "ثبات" انفعالي خلال المباريات فقد شارك في مباراة فيتا كلوب الكونغولي بملعب الأخير بالجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا وقدم عرضًا جيدًا رغم خسارة الأهلي بهدف نظيف بدليل أنه دخل تشكيلة الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث شارك وقتها بعد إصابة محمد الشناوي.

وأكد طارق سليمان أن الأهلي يضم بين صفوفه حراس لديهم قدر كبير من الخبرات والإمكانيات الفنية العالية، موضحًا أنه لا يشعر بالقلق بشأن حراسة مرمى الفريق.