أبوتريكة: أتمنى موافقة السد القطري على انتقال "بغداد بونجاح" للأهلي

كتب: علي البهجي أشاد النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالدولي الجزائري بغداد بو نجاح، مهاجم فريق السد القطري، وذلك خلال حفل توزيع الاتحاد القطري لجوائز الأفضل لموسم 2018-2019. وحصل بغداد بونجاح على جائزة هداف الدوري القطري، برصيد 39 هدف خلال 22 مباراة. وقال أبو تريكة خلال تواجده في حفل الاتحاد القطري لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل هذا الموسم:" أتمنى أن ينتقل بغداد بونجاح للأهلي بعد موافقة إدارة ناديه، ويكون موجود مع الأهلي بداية من الموسم المقبل". وأضاف:" بونجاح لاعب كبير ويملك العديد من...

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