كتب: أحمد أبوعقيل

تقدم فريق أياكس أمستردام الهولندي على توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-0 في الشوط الاول عن طريق فان دي بيك. ويخوض الفريقين مواجهة قوية ، على ملعب "وايت هارت لين"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



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كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال.. فان دي بيك يسجل لـ أياكس في مرمى توتنهام 1- 0 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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