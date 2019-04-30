7 أهداف في مباراة وتفوق على ميسي.. من هو بونجاح الذي يتمناه أبو تريكة في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تمنى محمد أبو تريكة، نجم المنتخب والنادي الأهلي الأسبق، انتقال الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري إلى القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم المقبل، بعد الأداء الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي (2018-19).

جاء هذا في حفل الاتحاد القطري لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل هذا الموسم، والتي حصل خلالها بغداد بونجاح على جائزة هدّاف الدوري القطري "منصور مفتاح"، بعد تسجيله 39 هدفًا خلال 22 مباراة بالمسابقة.

في التقرير التالي نسلط الضوء على المهاجم الجزائري المخضرم:

- أرقام خرافية:

حطَّم بونجاح الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري القطري برصيد 39 هدفًا، محطمًا رقم نجم الغرافة سابقا البرازيلي كليمرسون الذي سجل 27 هدفًا، الذي ظل صامدًا منذ موسم (2007-08).

بونجاح حلق في قائمة هدافي الدوري منفردًا، ومتفوقا على أقرب منافسيه يوسف العربي مهاجم الدحيل الذي سجل 26 هدفا فقط، ليحصل على لقب الهدّاف هذا الموسم.

كما حطَّم بونجاح رقما قياسيا آخر في الدوري القطري ظل صامدًا لمدة 13 عامًا، بتسجيله 7 أهداف في مباراة واحدة هذا الموسم، أمام العربي خلال اللقاء الذي انتهى بفوز السد بنتيجة (10-1) في الجولة الثانية بشهر أغسطس.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم النجم العراقي يونس محمود لاعب الغرافة، بتسجيله 6 أهداف مع فريق الخور بمرمى الشمال موسم (2004-05) وانتهى اللقاء بنتيجة (8-0).

كما كسر بونجاح رقما قياسيا خليجيا فريدًا بعدما أصبح أكثر لاعب تسجيلا في الدوريات الخليجية خلال موسم واحد، محطمًا الرقم الذي كان يتقاسمه كل من السعودي حمزة ادريس والإماراتي علي مبخوت، والذين سجلا 33 هدفا.

- مع السد حتى 2024:

في ديسمبر الماضي، أعلن نادي السد تمديد عقد هدّافه الجزائري لمدة ثلاثة أعوام، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2024، ليقطع الطريق على عدة عروض تلقاها للحصول على خدمات اللاعب.

وكان السد مدد في مايو من العام قبل الماضي 2017 عقد صاحب الـ27 عامًا حتى 2021، لكنه مدد التعاقد لثلاثة أعوام أخرى، خاصةً بعد العروض الرائعة التي قدمها اللاعب مع الفريق.

وارتفعت القيمة التسويقية للاعب الجزائري مع السد، لتصل إلى 3.5 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

Advertisements

- هدّاف 2018:

تربع بونجاح على صدارة ترتيب هدافي العالم في العام الماضي 2018، بعدما أحرز 59 هدفًا في 40 مباراة، ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقًا لما رصدته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وجاء خلف بونجاح كل من ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 51 هدفًا في 54 مباراة، وكريستيانو رونالدو برصيد 49 هدفا في 53 مباراة، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي رابعا برصيد 46 هدفًا في 56 مباراة.

وأحرز بونجاح خلال ذلك العام 39 هدفًا في الدوري القطري، بجانب سبعة أهداف مع المنتخب الجزائري، كما اعتلى صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا (2017-18) برصيد 13 هدفًا.

- البداية من الجزائر:

بونجاح بدأ مسيرته مع رائد شباب غرب وهران‎ الجزائري عام 2009، وقضى مع الفريق موسمين قبل أن يرحل في 2011.

انتقل بونجاح إلى الاتحاد الرياضي لمدينة الحراش الجزائري، وأحرز مع الفريق 16 هدفًا في 51 مباراة خلال الفترة من 2011 حتى عام 2013.

وفي يونيو 2013، أدى المستوى المميز للنجم الجزائري إلى الانتقال للدوري التونسي عبر بوابة النجم الساحلي، بعد توقيعه على عقد مع النادي لمدة ثلاثة مواسم.

سرعان ما أصبح بونجاح جزءً أساسيًا مع النجم الساحلي، حيث أنهى الدوري التونسي في موسمه الأول متربعا على صدارة الهدافين، بعد تسجيل 14 هدفًا في 23 مباراة.

واصل بونجاح تألقه في الموسم الثاني مع النجم، ونجح في تدوين أول هاتريك له في الدوري التونسي أمام القوافل الرياضية بقفصة، قبل أن ينهي الموسم في وصافة الهدافين برصيد 11 هدفًا.

ثم رحل بونجاح بعد ذلك إلى السد القطري عام 2015، لكنه عاد للنجم الساحلي لمدة ستة أشهر فقط على سبيل الإعارة حتى يناير 2016، بسبب عدد الأجانب في صفوف الفريق القطري.

ويمثل بونجاح منذ ذلك الوقت فريق السد، بعد إنهاء الموسم الرابع له في الدوري القطري، ليسجل معه 109 أهداف خلال 87 مباراة في جميع المسابقات منذ (2015-16) حتى (2018-19).

وعلى الصعيد الدولي، قاد بونجاح منتخب بلاده لبلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، لكنه لم يخض سوى 21 مباراة مع الجزائر مسجلا خلالهم تسعة أهداف، منذ تمثيل المنتخب في 2014.