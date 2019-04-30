مدرب المقاصة: أردنا الفوز أمام بيراميدز.. وسعيد بأداء اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ علاء أحمد:

أبدى جمال عمر، المدير الفني لمصر المقاصة سعادته بالتعادل الإيجابي أمام نظيره بيراميدز بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وأضاف عمر ـ في تصريحات لفضائية أون سبورت عقب اللقاء ـ :"الفضل يعود لمدربنا السابق طلعت يوسف الذي تعلمت منه الكثير وأردنا الفوز أمام بيراميدز ولكن المباراة كانت صعبة وهم فريق قوي ولكننا الحمدلله ظهرنا بأداء جيد سعيد به وكذلك بنتيجة جيدة".

وعن استمراره على رأس الجهاز الفني للمقاصة أوضح عمر أنه يعمل منذ 15 سنة في المقاصة وهو تحت أمر إدارة ناديه في أي وقت سواء بالاستمرار أو بالعمل مع جهاز أخر.

وأتم المدير الفني للمقاصة حديثه بالإشارة إلى إنه حفز اللاعبين قبل المباراة وزرع بهم الثقة لكي يعودوا مرة أخرى للمنافسة على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري وتعويض النقاط المهدرة في الفترة الماضية.