بالفيديو.. إصابة دامية لمدافع توتنهام أمام أياكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تعرض البلجيكي يان فيرتوخين مدافع فريق توتنهام هوتسبر لإصابة مروعة في أنفه، خلال مواجهة فريقه أمام أياكس أمستردام الهولندي بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وارتقى فيرتونخين لكرة عرضية بعد ركلة حرة نُفذت في الدقيقة الحادية واثللاثين عبر الجبهة اليمنى، إلا أن اصطدم بشكل قوي مع آندريه أونانا حارس أياكس وزميله توبي ألدرفايرلد ليسقط مصابًا.

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وأظهرت الإعادات التليفزيونية تعرض فيرتونخين لإصابة قوية تسببت في نزيف دماء من أنفه، وحاول استئناف مشاركته في المواجهة، إلا أنه لم يحتمل، ليغادر الملعب في الدقيقة التاسعة والثلاثين، وحل بدلًا منه الفرنسي موسى سيسوكو.

ويحتضن ستاد توتنهام هوتسبر مواجهة الفريق اللندني أمام أياكس أمستردام، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وانتهى شوط المواجهة الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.