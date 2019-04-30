تقرير.. حين أتى صلاح ومعه النجمة الأولى لبرشلونة في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، لفصل جديد في مسلسل مواجهاته أمام برشلونة الإسباني، حين يحل ضيفا على الفريق الكتالوني بملعب "كامب نو" غدًا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بات صلاح البالغ من العمر 27 عاما، واحد من أبرز اللاعبين في أوروبا والعالم، يصطدم طموحه في تحقيق دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ، مع احلام فريق برشلونة في تدوين النجمة السادسة للفريق الكتالوني في سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا.

العام الماضي وصل محمد صلاح لنهائي دوري أبطال أوروبا، حين لعب أما ريال مدريد وخسر المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

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قبل 27 عاما، وبالتحديد يوم 15 يونيو لعام 1992، ولد محمد صلاح في نجريج، ليكبر بعدها ويمارس اللعبة الأشهر في العالم، حتى يصل ليصبح ضمن أفضل 3 لاعبين في أوروبا.

ذلك العام الذي شهد على مولد صلاح، كان هناك حدث أخر في أووربا، وهو تتويج فريق برشلونة الإسباني بلقبه الأول بدوري أبطال أوروبا، حين تغلب على سامبدوريا الإيطالي بهدف دون رد، بملعب ويمبلي.

شهد يوم الأربعاء الموافق 20 مايو لعام 1992 تتويج فريقه برشلونة بلقبه الأول بدوري أبطال أوروبا، بعد مباراة ماراثونية، امتدت للأشواط الإضافية أمام سامبدوريا، ليسجل يومها الهولندي رونالد كومان هدف الفوز في الدقيقة 112 بعد تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى سامبدوريا.