صلاح ينافس هازارد وفاردي على جائزة لاعب الشهر في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر أبريل، والتي ضمت المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول.
وتألق صلاح بشكل ملفت في شهر أبريل، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا ليقود ليفربول للفوز بخماسية نظيفة على هادرسفيلد تاون، كما سجل هدفًا رائعًا في شباك تشيلسي ساهم به في فوز فريقه بثنائية نظيفة، وترشح لجائزة هدف الشهر.
وضمت القائمة سبعة أسماء بجانب محمد صلاح أبرزهم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي والإنجليزي جيمي فاردي هداف ليستر سيتي، وكذلك جوردان هندرسون زميل صلاح في ليفربول.
وينافس على جائزة الأفضل في أبريل بالدوري الإنجليزي الممتاز إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، شين لونج مهاجم ساوثامبتون، أيوزي بيريز مهاجم نيوكاسل يونايتد وكريس وود مهاجم بيرنلي.
وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز أن التصويت لاختيار اللاعب الأفضل في شهر أبريل بالدوري الإنجليزي الممتاز سيستمر حتى السادسة مساء الثاني من شهر مايو المقبل، بتوقيت الأراضي الإنجليزية.
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