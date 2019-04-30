أياكس يقترب من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اقترب فريق أياكس أمستردام الهولندي من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي، بنتيجة هدف دون رد ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي: لوريس – الديرفيريلد - دافينسون سانشيز – فيرتونجين – تريبير - ايركسن - وانياما – داني روز – ديلي ألي – لورينتي – لوكاس مورا.

وجاء تشكيل أياكس على النحو التالي: اندري – فالتمان – دي ليخت - فان دي بيك – ناريس – تاديتش – بليند – شوني – دي يونج – زيياش – تاجليافيكو.

وبعد مرور ربع ساعة من زمن المباراة، تمكن دوني فان دي بيك من تسجيل هدف التقدم لفريق اياكس امستردام، بعد هجمة منظمة اختتمها بتسديدة في شباك حارس مرمى توتنهام.

وكان فريق توتنهام قد تأهل لهذا الدور بعد الإطاحه بمانشستر سيتي، بينما واصل اياكس مغامرته في دوري الأبطال بعد إقصاء يوفنتوس بالدور ربع النهائي للبطولة.