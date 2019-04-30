أبو تريكة: أتمنى موافقة إدارة السد القطري لانتقال بغداد بونجاح للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أشاد النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالدولي الجزائري بغداد بو نجاح، مهاجم فريق السد القطري، وذلك خلال حفل توزيع الاتحاد القطري لجوائز الأفضل لموسم 2018-2019.

وحصل بغداد بونجاح على جائزة هداف الدوري القطري، برصيد 39 هدف خلال 22 مباراة.

وقال أبو تريكة خلال تواجده في حفل الاتحاد القطري لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل هذا الموسم:" أتمنى أن ينتقل بغداد بونجاح للأهلي بعد موافقة إدارة ناديه، ويكون موجود مع الأهلي بداية من الموسم المقبل".

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وأضاف:" بونجاح لاعب كبير ويملك العديد من المميزات وأهمها هو عدم الأنانية في الملعب، والاعتماد دائما على العمل الجماعي".

وأوضح، أن بغداد مهاجم مميز، ودائما ما يترجم عمل الجماعة للأهداف، وهذا ما جعله هداف الدوري القطري برصيد 39 هدف خلال 22 مباراة.

واختتم أبو تريكة تصريحاته:" أتمنى أن يعود نادي السد للتتويج بدوري أبطال آسيا وأن يكون بغداد عنصر مؤثر في هذا الإنجاز".