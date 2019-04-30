يعاني محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بشد فى العضلة الأمامية تعرض لها مؤخرا وتواجد اللاعب في إحدى المستشفيات لإجراء أشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن التدريبات ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية الافريقية وخاصة أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قد استبعد محمد عنتر من حساباته في الفترة الأخيرة ولم يشارك اللاعب الا في دقائق معدودة

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم غيابه عن المباريات.. نجم هجوم الزمالك يتعرض للإصابة في العضلة الأمامية قبل موقعة النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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