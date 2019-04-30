خطف مصر المقاصة تعادلًا مثيرًا أمام بيراميدز بهدف لكل فريق خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري. وتقدم بيراميدز بالهدف الأول في شباك مصر المقاصة مع الدقيقة 28، حيث استغل عبد الله السعيد عرضية مميزة من عمر خربين من الجانب الأيسر، ليسكنها الأول ببراعة في شباك الفريق الفيومي. وفي الدقيقة 87، خطف جون أنطوي هدف التعادل لمصر المقاصة بعد استغلاله عرضية مميزة من ميدو جابر ليضعها الغاني في شباك بيراميدز. التعادل رفع رصيد بيراميدز للنقطة 64، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، ولكن للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة، فيما رفع المقاصة رصيده للنقطة 42 في المركز السادس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بيراميدز ومصر المقاصة يتعادلان بهدفي “السعيد وأنطوي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.