مفاجأة.. مهاجم الأهلي الشاب مطلوب في الدوري السعودي

تلقى هشام شعبان، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، عرضا من أحد الأندية السعودية خلال الساعات الأخيرة، للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل. وينتظر مهاجم فريق الشباب 97 بالقلعة الحمراء، مصيره مع الأهلي في العام المقبل بالتصعيد مع الفريق الأول، أو الاستغناء عنه حال عدم إقامة بطولة الشباب مواليد 97 في الموسم المقبل. ويقدم هشام شعبان مستوى جيد مع فريق الشباب بالأهلي طوال الفترة الماضية، إلا أنه لم يحظى بالتواجد في الفريق الأول بسبب التخمة الكبيرة في عدد المهاجمين وليد ازارو ومروان محسن وعمرو جمال وصلاح محسن. وتلقى المهاجم الشاب وعدا من إدارة الكرة بالأهلي بالتصعيد للفريق الأول خلال الفترة المقبلة. وحسم الأهلي دوري الجمهورية للشباب بشكل رسمي قبل نهايته بعدة اسابيع.

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