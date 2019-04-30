قرر نادي طنطا برئاسة فايز عريبي، الاستغناء عن 7 لاعبين، قبل بدء الموسم الكروي، خاصة بعد نجاحه في التأهل للدوري الممتاز بجدارة واستحقاق.
وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن رحيل 7 لاعبين بشكل رسمي عن الفريق، قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.
وتضم قائمة اللاعبين المستغنى عنهم كلًا من: إسلام البعلي وأسامة مرعي ومحمد مودي ومحمد خليفة وعلاء كمال ومحمد فوزي ومحمود مكي حيث قام مسؤلو مجلس الإدارة بإنهاء تعاقدهم مع الفريق وإرسال خطابات شكر لهم متضمنة باقي مستحقاتهم المالية مع الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صعودهم للدوري المصري الممتاز.. طنطا يعلن الاستغناء عن 7 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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