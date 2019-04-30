سواريز يكتب اسمه في تاريخ برشلونة.. وكوتينيو يعاني

سار فيليب كوتينيو على خطى لويس سواريز في ترك بصمة مذهلة على أداء ليفربول قبل الانتقال إلى برشلونة، لكن في الوقت الذي أصبح فيه اللاعب القادم من أوروغواي من أهم المهاجمين في تاريخ النادي الإسباني، لا يزال اللاعب البرازيلي يعاني لإثبات نفسه.

يستعد ثنائي أمريكا الجنوبية لمواجهة ليفربول لأول مرة، عندما يستضيف برشلونة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نوكامب، على أمل قيادة ناديهما الجديد للوصول إلى النهائي لأول مرة في 4 أعوام.

واختير سواريز كأفضل لاعب في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين في موسم (2013-2014)، بعدما كان ليفربول على أعتاب إحراز لقب الدوري الإنجليزي قبل أن ينتزعه مانشستر سيتي.

واحتاج ليفربول إلى سنوات للتعافي مع انتقال سواريز إلى برشلونة في 2014 في صفقة قياسية آنذاك مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، واحتل المركزين 6 و8 على الترتيب في الموسمين التاليين، قبل أن يتطور مع المدرب الحالي يورغن كلوب.

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وتألق كوتينيو بعد رحيل سواريز وخطف الأضواء وأصبح أهم لاعبي ليفربول، وقاد انتفاضة كبيرة في المستوى، لكن النادي لم يتأثر هذه المرة بعد رحيله في يناير (كانون الثاني) 2018، في صفقة مذهلة بمقابل 142 مليون جنيه إسترليني.

واستثمر ليفربول هذا المبلغ في ضم فيرجيل فان ديك، والحارس أليسون بيكر، ونابي كيتا، وأصبح يملك تشكيلة أكثر تكاملاً وحصد 91 نقطة هذا الموسم وينافس السيتي بقوة على اللقب.

لكن لم يكن بوسع كوتينيو أن يكرر ما فعله سواريز في برشلونة، وتعرض لصيحات الاستهجان من المشجعين في الأشهر الأخيرة بسبب الفشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات الناتجة من قيمة الصفقة، بينما أصبح سواريز جزءاً مهماً من تاريخ العملاق الإسباني.

وبات من السهل نسيان ما حدث لسواريز عندما انتقل ِإلى برشلونة بعد عض جيورجيو كيليني في كأس العالم 2014، وتراجع أداء ناديه الجديد.