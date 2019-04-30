فالفيردي: ليفربول مرعب.. يمكنه حسم المباراة في 10 دقائق

أكد مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، أن ليفربول الإنجليزي منافس “مرعب”، يمكنه التفوق على أي فريق.

وأكد فالفيردي أن فريقه يحتاج إلى تقديم مباراتين في غاية القوة أمام ليفربول، إذا أراد العبور للنهائي الأوروبي.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد: “نعلم مدى قيمة عدم السماح لليفربول بهز الشباك في مباراة الغد، ولكن تقديم مباراة جيدة ليس كافياً، نحتاج لتقديم مباراتين قويتين، وألا يتراجع مستوانا حتى لـ10 دقائق، ليفربول يمكنه التفوق علينا في غضون 10 دقائق نظهر فيها بمستوى متواضع، سنحاول تحقيق الأمرين، أن نهز شباك ليفربول ونحافظ على نظافة شباكنا”.

وأشار فالفيردي إلى أنه من المهم للغاية مواجهة ضغط ليفربول، وقال: “في أول 15 دقيقة من كل شوط، لا يعاني اللاعبون من الإجهاد، ولكن ليفربول يعمل على الضغط على منافسه، ويجب أن يكون لدينا القدرة على تخطي هذا حتى لا يصاب مرمانا بأي هدف”.

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وأضاف: “ليس هناك التزاماً على أي فريق بتحقيق الفوز، ما يوجد في الأفق الحلم، كل الفرق التي تشارك في البطولة ترغب في خوض مثل هذه المباريات. البعض ينجح في هذا وآخرون لا ينجحون، لا يمكنك الركون إلى الراحة”.

وأشار فالفيردي إلى أن ليفربول ما زال الفريق الذي بلغ نهائي النسخة الماضية من البطولة.

وأكد أن ليفربول فريق يشتهر بأسلوب لعب معين، ولديه لاعبون متميزون ومدرب كبير، ولم يشهد تغييرات كبيرة في صفوفه عن الفريق الذي بلغ النهائي الأوروبي في الموسم الماضي.

وأضاف: “خوض المباراة النهائية في الموسم الماضي منحه خبرة اللعب في هذه المباريات المهمة، أراه منافساً مرعباً في كثير من الأمور”.