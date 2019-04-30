نتائج فئة الكلاسيك بالبطولة العربية لكمال الأجسام

أسفرت نتائج البطولة العربية لكمال الأجسام في فئة الكلاسيك طول 168سم عن فوز مؤيد سامي "العراق" بالميدالية الذهبية، وجاء رضا الجعفري "الأردن" في المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما جاء بالمركز الثالث وسام محمد من العراق.

وفي طول تحت 171سم جاءت النتائج كالتالي:

محمد عبد الله فلسطين في المركز الأول، والمصري محمد أنور العماوي في المركز الثاني.

وفي طول تحت 175سم جاءالمصري محمد رمضان في المركز الأول وحصل أيضا أسامة سمير من مصر علي الثاني، وحصد المركز الثالث أحمد رضا من البحرين وفي طول 180سم حصل البطل المصري أحمد سامي علي المركز الأول، والثاني عصام عادل من مصر، والثالث آدم شامخ من المغرب.

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وفي طول 190 جاء عبد الله مبارك من الإمارات في المركز الأول، والعراقي مهند صلاح على المركز الثاني، وخليفة علي الثالث من الإمارات.

وفي الطول المفتوح حصل وائل محمد مصر على المركز الأول ، وعباس فتح الله من العراق على المركز الثاني، والثالث شيفان مهدي من المنتخب العراقي.

وحصل على لقب بطل الابطال وكارت الاحتراف الإماراتي عبد الله مبارك، وحصل المصري أحمد سامي على كارت الاحتراف المقدم من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام البطولة العربية.