مصر المقاصة يوقف طموح بيراميدز المتصدر بتعادل قاتل

خطف فريق مصر المقاصة تعادلا صعبا ومستحقا أمام بيراميدز بستاد المقاولون ضمن الجولة 31 للدوري الممتاز، وأوقف الفريق الفيومي طموح بيراميدز وتوسيع فارق النقاط بالصدارة . تقدم بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في الدقيقة 29 وتعادل للمقاصة جون أنطوي في الدقية 86. وتعادل للمقاصة جون أنطوي في الدقية 86. ارتفع رصيد بيراميدز إلى 64 نقطة من 30 مباراة، بينما رصيد الأهلي الثاني 61 نقطة من 27 لقاء والزمالك الثالث 60 نقطة من 27 مباراة أيضا، ورفع المقاصة رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس. جاء اللقاء قويا خاصة في الشوط الثاني الذي تبادل فيه الفريقان الهجمات ونجح المقاصة من خلال هجمة منظمة سريعة في إدراك التعادل وخطف نقطة غالية وإيقاف طموح الفريق المتصدر للدوري.

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