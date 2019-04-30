شاهد.. أياكس ينهي الشوط الأول متقدمًا على توتنهام بدوري أبطال أوروبا

أنهي أياكس الشوط الأول متقدمًا على نظيره توتنهام بهدف دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

وسجل فان دي بيك الهدف الأول لصالح أياكس في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد سلسلة تمريرات رائعة انتهت عند اللاعب الذي اسكنها شباك

توتنهام بسهولة.

شهدت المباراة منذ بدايتها حماس من كلا الجانبين خلال معظم اوقات الشوط الأول، واستطاع أياكس ترجمة أول هجمة له في الدقيقة 14 إلى هدف رائع، بعد ذلك واصل الفريق الهولندي سيطرته على مجريات اللعب وكاد ان يسجل فان

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دي بيك الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد سلسلة تمريرات رائعة على حدود منطقة جزاء توتنهام وصلت إلى اللاعب الذي سددها لكن لوريس حارس توتنهام أنقذه مرماه ببراعة.

وفي الدقيقة 28 تعرض فيرتونخين لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من جانب اونونا حارس مرمي أياكس ادي لنزيف في وجه لاعب توتنهام، قبل أن ينزل الجهاز الطبي إلى أرضية الملعب للإطمئنان على اللاعب.

شاهد الهدف :