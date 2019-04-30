شاهد.. إصابة قوية لمدافع توتنهام أمام أياكس

تعرض فيرتونجن مدافع توتنهام الإنجليزي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أياكس امستردام الهولندي المقامة حاليًا بدوري أبطال اوروبا. اوروبا. وأصيب فيرتونخين عقب تدخل عنيف من أونانا حارس مرمي أياكس أدي لنزيف في وجه اللاعب، لينزل على إثره الجهاز الطبي للاطمئنان عليه. شاهد إصابة اللاعب : الجدير بالذكر أن أياكس متقدم على نظيره توتنهام بهدف دون مقابل.

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