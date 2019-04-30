شاهد.. أياكس يضرب توتنهام بالهدف الأول بدوري أبطال أوروبا

تقدم فريق أياكس الهولندي على نظيره توتنهام بهدف دون مقابل في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأخيرن ضمن ذهاب نصف تجمع الفريقين على ملعب الأخيرن ضمن ذهاب نصفنهائي دوري أبطال أوروبا وسجل فان دي بيك الهدف الأول لصالح أياكس في الدقيقة 14 من عمر المباراة. شاهد الهدف

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