محمد مجدي يغيب عن مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

يغيب محمد مجدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى عن مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب لحساب دور الثمانية ببطولة كأس مصر. باستاد المقاولون العرب لحساب دور الثمانية ببطولة كأس مصر. يأتى ذلك ، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة اليوم أمام حرس الحدود والتى انتهت بخسارة الفريق بنتيجة هدف دون رد بالجولة الــ31 من الدوري المصري.

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