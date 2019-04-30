شاهد.. بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدمًا على مصر للمقاصة

أنهي فريق بيراميدز الشوط الأول متقدمًا على نظيره مصر للمقاصة بهدف دون مقابل، وذلك خلال المباراةالتي تجمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب، ضمن الأسبوع الــ31 من
سجل عبدالله السعيد هدف بيراميدز في الدقيقة 29 بعد سلسلة تمريرات بين لاعبي بيراميدز، ليسكنها الأخير بسهولة داخل الشباك.
شاهد الهدف :
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