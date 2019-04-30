محمد رضوان لـ"الوفد": نسعى لتكرار تجربة محمد صلاح

صرح محمد رضوان مدير قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، أن استراتيجية العمل في القطاع التي يقوم بتنفيذها بالتنسيق مع إدارة النادى هي السبب في النتائج الايجابية لقطاع الناشئين بالنادى هذا العام جاء ذلك ردا على سؤال من بوابة الوفد حول أسباب النتائج الايجابية لقطاع الناشئين بالنادى هذا العام والتى تمثلت فى حصد الفريق مواليد 2002 البطولة وحصول فريق مواليد 2003 على

المركز الثانى ومواليد 1997 على المركز الرابع.

وأضاف محمد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن دور قطاع الناشئين القيام بإعداد اللاعب للفريق الأول بحيث يكون لاعبا شبه متكامل اى لاعب محترف يستطيع النادى أن يستفيد به وقادر ايضا على أن يخوض تجربة خارجية سواء معايشه أو الأحتراف، وخير مثال

فى النادى تجربة محمد صلاح نجم ليفربول وكذلك تجربة محمد الننى نجم أرسنال.

وتابع: "كان لى الشرف اننى اكتشفت محمد صلاح عندما شاهدته وهو تحت 16 عاما وتم تصعيده وهذا ما صرح به محمد صلاح أكثر من مرة".

وحول إمكانية تكرار تجربة محمد صلاح، قال محمد رضوان أن لديهم نماذج متميزة فى القطاع ونحن نجهز اولادنا فى القطاع بدنيا ومهاريا وذهنيا وسلوكيا ونعدهم للفريق الأول وعندنا بالفعل لاعبين أكفاء فى مراحل سنيه مختلفة وسوف تتكرر بإذن الله تجربة محمد صلاح.