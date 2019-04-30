تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الدوري

تعادل فريق سموحة أمام نظيره الجونة بدون أهداف بستاد المكس بالأسكندرية ضمن الجولة 31 للدوريالممتاز.
جاء اللقاء متوسط المستوى وانحصرت الكرة في منتصف الملعب
بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر والجونة إلى 35 نقطة في المركز التاسع.
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