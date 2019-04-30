الاتحاد السكندري يهزم النجوم ويؤزم موقفه في الدوري

تغلب فريق الاتحاد السكندري على النجوم بهدفين مقابل هدف نظيف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ 31 للدوري الممتاز. 31 للدوري الممتاز. سجل هدفي الاتحاد خالد قمر ، وخالد متولي في الدقيقتين 26 و73. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 36 نقطة وصعد للمركز التاسع، وتجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الاخير.

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