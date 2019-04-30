الإسماعيلي يواصل تعذيبه للاعبين الراغبين في الأهلي

واصلت إدارة الإسماعيلي تعذيبها للاعبين الراغبين في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل للانتقال إلى الأهلي، وقامت هذه المرة بتهديد المدافع محمود متولي بالاستبعاد من القائمتين الأساسية والإحتياطية، إذا ما أصر على عدم تجديد عقده الذي سينتهي في يناير 2020.

وجاء تهديد محمود متولي بالتجميد، بعد 10 أيام فقط من استبعاد الإدارة للجناح الأيسر “كريم بامبو” عن قائمة الفريق بسبب تمسكه بموقفه منذ الميركاتو الشتوي الماضي بعدم تمديد عقده الذي سينتهي في يوليو 2019.

وتسبب تجميد كريم بامبو في خسارتين متتاليتين للإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز أمام الزمالك ووادي دجلة، لتتبخر آماله في المنافسة على مقعد مؤهل لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ودخل المدرب المقدوني “سيدومير يانوفيسكي” في خلاف حاد مع مجلس الإدارة، على اعتبار أن إقصاء أحد أعمدة الفريق الرئيسية لأسباب تعاقدية يُعد تدخلاً صارخًا في عمله كمدير فني!.

ورغم موقف إدارة الإسماعيلي ضد كريم بامبو، إلا أنه واظب على حضور التدريبات في الأيام الماضية، بهدف الاحتفاظ بلياقته البدنية كي يكون جاهزًا للعب الأدوار الأولى عند العودة لفريق طفولته في الميركاتو الصيفي.

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في سياق متصل، بأت كل محاولات مسؤولي الإسماعيلي في تجديد عقد محمود متولي، حيث يرفض فكرة الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل.

ويخشى متولي من تكرار نفس سيناريو بامبو، بالتالي تأثره الفني والبدني وضياع فرصته للانتقال إلى الأهلي عند فتح باب الانتقالات الصيفية.

وناقشت إدارة الإسماعيلي وكيل أعمال محمود متولي في مسألة تجديد العقد، واقترحت عليه ترقية اللاعب ليكون ضمن الفئة الأولى، عن طريق منحه مبلغ مليون و400 ألف جنيه عن الموسم الواحد.

لكن الوكيل تحفظ على المبلغ المقترح لامتلاكه عدة عروض مغرية تفوق عرض الإسماعيلي بكثير، ولهذا انصاع اللاعب إلى الوكيل ورفض التوقيع على العقد الجديد، ويبدو أنه لن يتنازل عن موقفه خلال الشهر المقبل، ما سيُجبر الإسماعيلي على بيعه لتفادي رحيله بالمجان كما سيحدث في حالة كريم بامبو.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الإسماعيلي قررت، أمس الاثنين، رفع الإيقاف الموقع على كريم بامبو، إلا أنها في نفس الوقت هددت محمود متولي في استمرار لسيناريو تعذيب كل مَن يرغب في الانضمام لصفوف الأهلي.

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