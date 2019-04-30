رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء..مفاجآت في قائمة البرسا أمام ليفربول والصفقة الكبري مهددة بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء..مفاجآت في قائمة البرسا أمام ليفربول والصفقة الكبري مهددة بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة العديد من الأحداث الساخنة والأخبار الهامة على مدار اليوم الثلاثاء 30/4/2019، والخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 30/4/2019:-

- مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفربول بدوري الأبطال

أعلن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة فريق ليفربول الإنلجيزي يوم غد الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية أمام ليفربول كالتالي:

مارك تير شتيجن، سيليسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا، كارليس آلينيا، كليمينت لينجليت، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، آرثر ميلو، سيرجي روبيرتو، مالكوم، لويس سواريز، ليونيل ميسي، فيليب كوتينيو، عثمان ديمبلي.

ويغيب عن القائمة: موريللو وتوديبو وبواتينج وتوماس فيرمايلين ورافينيا ألكانتارا.

- الماركا: ميسي خطر برشلونة الأول

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، أصبح أخطر من أي وقت مضى.

برشلونة يستقبل نظيره ليفربول مساء غد الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن ميسي حصل على فترة راحة أكثر من أي وقت مضى في مسيرته الكروية، خلال شهر إبريل الحالي.

وشارك ميسي بشكل أساسي مع برشلونة في أربعة مباريات فقط من أصل 8 لقاءات في الليجا في إبريل، حيث لعب 465 دقيقة فقط.

ولعب ليو عدد دقائق أقل من مواسم، 2005\2006 و2007\2008 و2012\2013، بسبب الإصابات التي عانى منها، ولكنه وافق هذا الموسم على الحصول على فترة راحة أكبر في الموسم الحالي.

وقرر ليو أيضًا أن يأخذ فترة راحة من اللعب مع منتخب الأرجنتين في 3 فترات دولية هذا الموسم، وأدرك البرغوت أنه يجب عليه أن يحصل على راحة، كي يدخر جهده للمباريات الكبيرة.

- رايولا يهدد برشلونة بشأن دي ليخت

أصبح الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام، مصدر تهديد لمسؤولي نادي برشلونة للتعاقد مع اللاعب.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن رايولا لديه رغبة في انتقال دي ليخت إلى بايرن ميونيخ الألماني، أو مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو يوفنتوس الإيطالي ولا نية لبيع اللاعب إلى برشلونة.

والجدير بالذكر أن دي ليخت قد غرد عبر حسابه على موقع "أنستقرام": "لم أتخذ قراراً بشأن مستقبلي حتى الآن، بسبب تركيزي الكامل على ما تبقى من مباريات هذا الموسم مع أياكس".

ويسعى نادي برشلونة للتعاقد مع دي ليخت لتدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني في الموسم الجديد وذلك بعدما تعاقد مع فرينكي دي يونج نجم وسط أمستردام ليمثل البارسا بدايةً من الموسم القادم.

- الكامب نو ليس معبداً.. راكيتيش يرد على تصريح كلوب المثير

رد إيفان راكيتيتش نجم وسط نادي برشلونة على تصري يورجن كلوب مدرب ليفربول عندما قال أن الكامب نو ليس معبدً.

ويلتقي ليفربول مع برشلونة يوم غدٍ الأربعاء في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال راكيتيتش في تصريحات صحفية: "أنا في حالة جيدة وسعيد في هذا النادي، أشعر بمحبة الجماهير لي وهذ شيء مهم. أنا هادئ وأستمتع بكل يوم، لا يوجد مكان في العالم أفضل من البارسا بالنسبة لي".

وتابع: "أحترم كلوب كثيراً، دائماً ما كانت فرقه جاهزة وذات تحضير متكامل ومنظمين بشكل كبير، يجب أن نكون جاهزين للدفاع امام لاعبيه، ويجب أن نقوم بذلك بشكل متحد، نتمنى أن نسير المباراة على طريقتنا".

وأكمل: "يمكن مقارنة طريقة لعب ليفربول بطريقتنا، فكل نادي يلعب في دوري مختلف كلياً عن الأخر، يجب أن نحضر أنفسنا جيداً وأن نقدم مباراة كبيرة".

وأشار: "نعلم أن فان دايك هو أحد أفضل مدافعي العالم وقد حصل على جائزة افضل لاعب في البريميرليج مؤخراً، نتمنى أن يواجه مشاكل كثيرة في مباراة الغد".

وأضاف: "كلوب قال أن الكامب نو ليس معبداً لكرة القدم، حتى يزيل الضغط عن لاعبيه، وأنا احترم رأيه، لكن اللعب في هذا الملعب شيء مختلف وخاص، كنت لألعب جميع مباريتنا على الكامب نو وبين جماهيرنا لو كان هذا ممكناً".

- فالفيردي: ثلاثي ليفربول يلعبوا بروح جماعية.. ولا يوجد ضغط على ميسي

أكد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة، على صعوبة المواجهة المرتقبة ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء.

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وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "ليفربول فريق قوي جداً ولديه خط هجوم سريع جداً ويضغط بشكل هائل، خسروا مباراة واحدة بدوريهم وهذا يعطيك فكرة عن صعوبة اللعب ضدهم".

وأضاف: "هي مباراة 180 دقيقة لكن نريد الفوز غداً والحذر، لإن ليفربول لديهم هذه الـ15دقيقه التي يحولو اللعب لجنون ويمكنهم إحداث الضرر وقتها".

وتابع: "جمهور الكامب نو يلعب دور مهم جداً في ملئ الملعب وتشجيعنا وسيفعلو ذلك غداً، نصف نهائي الابطال يعني شيء مختلف والجميع سيكون جاهز".

وأكمل: "لا أعتقد أن هنالك ضغط على ليو ميسي، كل الفرق تبدأ الموسم خلال شهر سبتمبر ودائما يحلموا للوصول إلى مباريات كهذه".

وعن ثلاثي ليفربول؛ قال: "هم يلعبوا بروح جماعية ويقوموا بالضغط العالي وعندما يجدوا المساحات بإمكانهم إلحاق الضرر بنا وإيقافهم هو تحضير ذهني قبل أن يكون بدني".

- برشلونة يرد بقوة على تصريحات مدرب ليفربول

أثارت التصريحات التي أطلقها يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، والتي قال فيها إن "كامب نو" هو مجرد ملعب جميل، وليس بمعبد لكرة القدم، حفيظة مسؤولي الفريق الكتالوني

واستدعت تصريحات المدرب الألماني، ردودا من قبل جماهير برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن النادي الكتالوني لم ينتظر طويلا ليرد بنشره لمقطع فيديو عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الفيديو لقطات عديدة في تاريخ النادي الكتالوني بما في ذلك هذا الموسم، إلى جانب بعض الكلمات المؤثرة وهي: "هذا هو كامب نو، منزلنا، معبدنا، حصننا".

وظهر في شريط الفيديو أيضا لاعبون كبار في تشكيلة "البرسا" مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز، وانتهى هذا المقطع بالعبارة الشهيرة "أكثر من مجرد ناد".

واعتبرت الصحافة القريبة من النادي الكتالوني أن ما قاله مدرب ليفربول قبل 24 ساعة فقط على مباراة ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، يمثل حافزا إضافيا للاعبي وجماهير برشلونة من أجل الرد على كلام مدرب الريدز في ملعب "كامب نو".

" - شهيد برشلونة " يقترب من العودة للبريميرليج

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة البلجيكية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تواجه الكثير من التحديات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعل من أبرزها الإستغناء عن عدد من اللاعبين الذين يمثلون عبء كبير على قائمة الفريق كما أنهم يعتبرون فائض عن الحاجة.

وقالت شبكة " إتش إل إن " البلجيكية أن توماس فيرمايلين مستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الصيف الجاري في حالة حصوله على عرض مناسب وهو الذي سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم بسبب الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها في التدريبات.

وسيتسمح إدارة برشلونة للاعب بالرحيل عن صفوف البلوجرانا بسعر مخفض لضمان تسويقه والتخلص من خدماته حيث سبق وأن حصل اللاعب مؤخاً على بعض العروض من واتفورد وساوثهامبتون للإنضمام إليهم في الصيف المقبل.

وتعتبر الإصابات شبح قاتل يهدد اللاعب حيث أطلقت عليه بعض الجماهير لقب " الشهيد " بسبب كثيرة إصاباته وإبتعاده عن الملاعب بسببها لفترات زمنية طويلة.

- مدريد مُهدد بنهاية كارثية أمام برشلونة

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، مهدد بنهاية كارثية لأول مرة في تاريخه أمام برشلونة الإسباني، بالليجا.

وتأتي النهاية المأسوية في حالة استمرار فارق النقاط والذي يصل إلى 18 نقطة وهو أعلى فارق بين الفريقين منذ تغير قواعد المسابقة الإسبانية.

وأشارت صحيفة "ماركا الإسبانية"، إلى أن برشلونة يحتل صدارة الليجا حاليًا برصيد 83 نقطة، أما ريال مدريد يأتي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، وبالتالي فإن الفارق يبلغ 18 نقطة.

وبلغ أكثر فارق بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا، 17 نقطة، منذ أن تغيرت القواعد وأصبح الفائز يحصل على 3 نقاط بدلًا من نقطتين.

- تعرف على شرط برشلونة لبيع حارس مرماه

ذكرت تقارير إعلامية ان نادي برشلونة حدد شرطًا لبيع الحارس الهولندي جاسبر سيلسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن العروض المقدمة لجاسبر سيلسن لا ترضي إدارة برشلونة التي تعتقد بأن الهولندي يستطيع حماية عرين أي فريق من الفرق الكبرى في أوروبا.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة لن يتخلى عن الهولندي بأقل من 25 مليون يورو في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن صاحب الـ30 عاما يرغب في الرحيل عن برشلونة منذ الصيف الماضي من أجل اللعب بصورة منتظمة لمشاركته في مباريات كأس ملك إسبانيا فحسب في ظل وجود الحارس مارك تير شتيجن.

وينتهي عقد الحارس الهولندي مع برشلونة في يونيو 2021 مقابل 60 مليون يورو.

- ميسي يتوج بجائزة القديس سانت جوردي لجهوده في المقاطعة

منحت حكومة كتالونيا ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني جائزة القديس سانت جوردي لجهوده العظمية في مقاطعة الحكومة الإسبانية.

وأصبح ليونيل ميسي ثاني لاعب يحصل على الجائزة بعد الأسطورة يوهان كرويف.