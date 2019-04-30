رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يُحدد مهاجمه الجديد وتشيلسي يحدد 120 مليون يورو لترك نجمه للمرينجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. الملكي يُحدد مهاجمه الجديد وتشيلسي يحدد 120 مليون يورو لترك نجمه للمرينجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إعلان نيمار نجم باريس سان جيرمان رغبته للانتقال إلى ريال مدريد الموسم المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نيمار يعلن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان تحدث مع زميله في المنتخب مارسيلو نجم ريال مدريد بشأن الانتقال إلى صفوف الملكي في الموسم المقبل.

وذكر برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن نيمار أبلغ مارسيلو برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد بدءًا من الموسم المقبل.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن نيمار يعتبر ضمن قائمة طويلة من الأسماء التي يفاضل ريال مدريد بينها لدعم صفوفه بها في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد حاول التعاقد مع نيمار الصيف الماضي عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس ولكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التفريط في خدمات النجم البرازيلي.

يذكر أن عدد من التقارير الإسبانية أكدت تخصيص ريال مدريد ل 500 مليون يورو لإبرام صفقات من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

- ريال مدريد يقترب من رقم سلبي أمام برشلونة في الدوري

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يقترب من تحقيق رقم قياسي سلبي والتعرض لنهاية مذلة أمام برشلونة هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة يحتل صدارة الليجا حاليًا برصيد 83 نقطة ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 65 نقطة وبالتالي فإن الفارق يبلغ 18 نقطة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا بلغ أكثر من 17 نقطة منذ أن تغيرت القواعد وأصبح الفائز يحصل على 3 نقاط بدلًا من نقطتين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة حقق هذا الإنجاز في الموسم الماضي، حيث أنه أنهى البطولة في المركز الأول برصيد 93 نقطة أما ريال مدريد فحل ثانيًا برصيد 76 نقطة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأنه إذا استمر نفس فارق النقاط الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة فإن الملكي سيصبح أمام أسوأ سجل له في الدوري مقارنة بالبرسا.

- نجم الملكي يقترب من آياكس على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة ريال مدريد الإسباني لإعارة نجمه النرويجي مارتن أوديجارد - الذي تنتهي إعارته في فيتسه الهولندي في نهاية الموسم الجاري - في الصيف المقبل.

وذكر موقع فوتبول إسبانيا أن ريال مدريد يخطط لإعارة أوديجارد لمدة موسمين إلى آياكس الهولندي على حساب بيعه بشكل نهائي.

وأفاد الموقع الإسباني بأن إدارة ريال مدريد ترى أن أوديجارد له مستقبل في الفريق الملكي لكنها تريد أن يتطور بصورة أكبر مع آياكس في الفترة المقبلة.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن أوديجارد ذو الـ20 عاما 8 أهداف وصنع 9 أهداف في الموسم الحالي في الدوري الهولندي.

كما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن الملكي لن يبيع مارتن أوديجارد في الصيف المقبل وذلك عقب انتشار شائعات حول رغبة الميرينجي في بيعه مقابل 20 مليون يورو.

- زيدان نادم على العودة إلى ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية فرنسية إسبانية اليوم بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد نادم على العودة لقيادة الفريق في منتصف الموسم الجاري خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وأكد موقع لو10 سبورت الفرنسي شعور زيدان بالندم على العودة في منتصف الموسم لقيادة الفريق.

وذكر الموقع الفرنسي أن زيدان غير راض عن مستوى اللاعبين الحاليين في ريال مدريد وأكد الموقع الفرنسي إعجاب زيزو بالرباعي كريم بنزيما وخيسوس فاييخو وإبراهيم دياز وفيدريكو فالفيردي الذين يقدمون مستويات مميزة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن نية زيدان بيع كلا من ماريانو دياز وجاريث بيل وايسكو وماركوس يورنتي وداني سيبايوس وفاييخو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن ريال مدريد حدد عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل، أبرزها إيدين هازارد وبول بوجبا وكريستيان إيركسن ونجولو كانتي وساديو ماني وتانجي ندومبيلي وجادون سانشو.

يذكر أن ريال مدريد خسر من رايو فايكانو بهدف نظيف في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الأحد الماضي.

- عملاق أوروبي يستهدف الحصول على جاريث بيل

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان هذا الموسم من فقدان الكثير من الألقاب بعد خروجه خالي الوفاض من دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي وخسارته بطولة كأس فرنسا قبل أيام قليلة على يد رين الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.

وجعلت تلك النتائج الإدارة تفكر في إستقطاب الكثير من النجوم العالميين على غرار الويلزي جاريث بيل والتي أعربت الإدارة عن رغبتها في الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة المقرر لها يونيو القادم للإنضمام إلى قلعة حديقة الأمراء.

وقال برنامج " التشرينجو " الإسباني الشهير أن باريس سان جيرمان يتابع اللاعب بإهتمام كبير ويسعى إلى الحصول على خدماته في ظل العلاقة المتوترة التي يعيشها اللاعب مع فريقه ما جعله يظهر بمستوى هزيل للغاية وتعرض لإنتقادات واسعة من الجماهير.

وكانت آخر الصدامات التي حدثت بين بيل والريال خروج زين الدين زيدان عقب خسارة الملكي من رايو فاليكانو وتساؤله حول ما إذا كان جاريث بيل يفكر مع الفريق أم شيء آخر ؟ ليجيب عليه وكيل أعمال اللاعب ويؤكد أن الويلزي يعمل على قدم وساق من أجل إستعاده مستواه المعهود.

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وتسعى إدارة الريال للتخلي عن خدمات اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة خلال الصيف المقبل لكن قلة العروض دفعت الفريق إلى إشراك اللاعب أساسياً لتسويقه بعد إستعاده مستواه السابق.

- ليون يصفع ريال مدريد

إشترطت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أجل التخلي عن متوسط ميدان الفريق تانغي ندومبيلي لصالح نادي ريال مدريد وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في شهر يونيو القادم.

وأكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية المقربة من النادي الملكي أن إدارة الفريق الإسباني تواصلت بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب الذي يعد مطمعاً لعديد الأندية الأوروبية على غرار يوفنتوس الإيطالي خاصةً وأن زيزو يسعى للحصول على توقيعه بسبب إقتناعه أنه يملك القدرة على قياده وسط ملعب الفريق لتعويض كاسيميرو وليورنتي.

وبعد أن أعلن ليون عن حاجته لمبلغ 100 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات نجمه الشاب صاحب ال22 عاماً وأن السعر لا يبدو قابلاً للتفاوض أصبح لزاماً على بيريز دفع المبلغ في حالة أراد الفريق الحصول على خدمات اللاعب خاصةً وأن المبلغ يماثل نفس القيمة التي يسعى مانشستر يونايتد للحصول عليها مقابل بوجبا.

يذكر أن ندومبيلي تألق بصورة لافته خلال الفترة الماضية مع فريقه الفرنسي ما جعل ماسيمليانو أليجري المدير الفني للبيانكونيري يسعى للتعاقد معه والحصول على توقيعه على الرغم من أن عقده مع الفريق الفرنسي ممتد حتى العام 2023.

- سان جيرمان يخطط للفوز بخدمات بيل

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وباتت أيام بيل، معدودة داخل ملعب السانتياجو بيرنابيو، خاصةً بعد طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، برحيل اللاعب، وتدعيم صفوفه بصفقات متميزة.

وقال يرنامج "التشرينجيتو الإسباني"، فإن سان جيرمان استفسر عن وضع الويلزي جاريث بيل، جناح الميرنجي، في قلعة "سانتياجو برنابيو".

وفشل بيل في إثبات قدراته منذ بداية الموسم، رغم أن الجماهير عولت عليه ليكون النجم الأول بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

- بعيدًا عن "هازارد" .. نجم تشيلسي على رادار ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج "الشيرينجيتو" الشهير في إسبانيا، ريال مدريد تواصل مع تشيلسي حول سعر التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي في الصيف المقبل من أجل التعاقد معه ليأتي رد البلوز بأن لاعب ليستر سيتي يقدر ثمنه بـ150 مليون يورو.

ومن ناحية أخري أكد البرنامج الشهير أن ريال مدريد يتابع بقوة الشاب تانجي ندومبيلي، لاعب ليون الفرنسي من أجل ضمه في الصيف المقبل.

ويحظي "ندومبيلي" بإهتمام عدة أندية أبرزها، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وفريقه ليون يشترط 80 مليون يورو لبيعه في الصيف.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يريد ضم لاعب آخر من تشيلسي وهو البلجيكي إيدين هازارد الذي ينتهي عقده في يونيو 2020 ورفض كل عروض التجديد من البلوز بسبب رغبته في الرحيل صوب ريال مدريد.

- زيدان على أعتاب الرحيل عن مدريد

اقترب لوكا زيدان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف فريقه نهاية الموسم الجاري.

ويأتي رحيل زيدان، بسبب استبعاده عن مباريات فريقه في ظل تواجد الثنائي كيلور نافاس وكورتوا، بتشكيلة الميرنجي.

وقالت صحيفة "فرانس فوتبول الإسبانية"، أن نادى كليرمونت الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية الفرنسى يرغب فى التعاقد مع لوكا زيدان، نظرًا لقرب انتهاء إعارة ريمى تشامب حارس مرمى الفريق الحالى والعودة إلى باريس سان جيرمان الفرنسى.

- يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم جديد من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس يسعي للتعاقد مع نجم جديد من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، في الصيف المقبل، خاصة بعدما خرج الأخير من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.

وكان يوفنتوس يراقب كل من مارسيلو وإيسكو من ريال مدريد، ولكن عودة زيدان قللت من حظوظ انتقال الثنائي إلى السيدة العجوز، ليبدأ التفكير في ضم "سيبايوس" الصيف المقبل.

يذكر أن يوفنتوس حسم صفقة وحيدة حتي الآن بالتعاقد مع الويلزي آرون رامزي، قادمًا من آرسنال في صفقة مجانية.

ريال مدريد يُحدد مهاجمه الجديد بالموسم المقبل