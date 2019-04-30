رياضة | المقاصة يخطف تعادلا قاتلا من بيراميدز بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يخطف تعادلا قاتلا من بيراميدز بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مصر المقاصة في تحقيق تعادلا ثمينا أمام نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري

تقدم بيراميدز عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من البرازيلي كينو.

وادرك هدف التعادل للمقاصة الغاني جون أنطوي في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليخطف الفريق الفيومي نقطة مهمة.

بهذا التعادل وصل بيراميدز للنقطة 64 في صدارة الترتيب مؤقتا، بينما رفع المقاصة رصيده للنقطة 42 في المركز السادس.

وفي نفس الجولة تعادل المصري البورسعيدي مع وادي دجلة سلبيا بدون أهداف.