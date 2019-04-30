رياضة | رئيس الزمالك يتغزل في "المساكني" ويطلب ضمه للقلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يتغزل في "المساكني" ويطلب ضمه للقلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى رئيس نادي الزمالك اهتمامه بالحصول على خدمات إيهاب المساكني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي خلال الموسم القادم لتدعيم صفوف الفريق.

وأثنى رئيس الزمالك على مستوى وقدرات المساكني واعتبره إضافة قوية للفريق حال اتمام الصفقة في الصيف المقبل.

وفاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف نظيف في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية ويتقابل الفريقان مجددا يوم الأحد القادم في سوسة.