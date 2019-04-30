رياضة | لاسارتي يوافق على رحيل نجم الأهلي إلى هذا الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يوافق على رحيل نجم الأهلي إلى هذا الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الأجوروياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على رحيل باسم علي عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب باسم علي الظهير الأيمن لفريق الأهلي من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وتلقي باسم علي ظهير الأهلي عرضاً رسمياً من الاتحاد السكندري للتعاقد مع اللاعب بنهاية الموسم ، ووافق لاسارتي على رحيل باسم علي عن الفريق الأحمر في الفترة القادمة سواء عن طريق البيع أو على سبيل الإعارة لمدة موسم قادم.

ويعتمد مارتن لاسارتي المدير الفني على الثنائي محمد هاني وأحمد فتحي في قيادة الجبهة اليمنى بالقلعة الحمراء مما يعجل برحيل باسم علي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.