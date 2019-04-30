رياضة | ليون يصفع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون يصفع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إشترطت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أجل التخلي عن متوسط ميدان الفريق تانغي ندومبيلي لصالح نادي ريال مدريد وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في شهر يونيو القادم.

وأكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية المقربة من النادي الملكي أن إدارة الفريق الإسباني تواصلت بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب الذي يعد مطمعاً لعديد الأندية الأوروبية على غرار يوفنتوس الإيطالي خاصةً وأن زيزو يسعى للحصول على توقيعه بسبب إقتناعه أنه يملك القدرة على قياده وسط ملعب الفريق لتعويض كاسيميرو وليورنتي.

وبعد أن أعلن ليون عن حاجته لمبلغ 100 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات نجمه الشاب صاحب ال22 عاماً وأن السعر لا يبدو قابلاً للتفاوض أصبح لزاماً على بيريز دفع المبلغ في حالة أراد الفريق الحصول على خدمات اللاعب خاصةً وأن المبلغ يماثل نفس القيمة التي يسعى مانشستر يونايتد للحصول عليها مقابل بوجبا.

يذكر أن ندومبيلي تألق بصورة لافته خلال الفترة الماضية مع فريقه الفرنسي ما جعل ماسيمليانو أليجري المدير الفني للبيانكونيري يسعى للتعاقد معه والحصول على توقيعه على الرغم من أن عقده مع الفريق الفرنسي ممتد حتى العام 2023.