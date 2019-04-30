رياضة | مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفربول بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة فريق ليفربول الإنلجيزي يوم غد الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية أمام ليفربول كالتالي:

مارك تير شتيجن، سيليسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا، كارليس آلينيا، كليمينت لينجليت، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، آرثر ميلو، سيرجي روبيرتو، مالكوم، لويس سواريز، ليونيل ميسي، فيليب كوتينيو، عثمان ديمبلي.

ويغيب عن القائمة: موريللو وتوديبو وبواتينج وتوماس فيرمايلين ورافينيا ألكانتارا.