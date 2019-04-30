رياضة | خاص - تعرف على البرنامج الإعدادي للمنتخب النيجيري استعدادا لأمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - تعرف على البرنامج الإعدادي للمنتخب النيجيري استعدادا لأمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للمنتخب النيجيري، لـ "الخليج 365 الرياضي"، عن البرنامج الإعدادي الأخير لمنتخب النسور قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنظمها مصر يونيو المقبل.

وقال المصدر :" سنلعب عدد من المباريات الودية قبل بطولة الأمم الإفريقية، بالطبع ولكن حتي الأن لم نستقر بشكل نهائي علي المنتخبات التي سنلعب أمامها والمكان الذي سيستضيف المباريات ولكن سيتراوح عدد الوديتين من مباراتان لثلاث".

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وتابع قائلًا :"قررنا فقط إن اللقاء الاول سيكون في نيجيريا، وخاطبنا كل من السنغال وناميبيا وبنين حتي يكونوا فرق شبه التي سنلعب أمامها في الكان".

وأبدي المصدر إرتياحه من ملعب الأسكندرية الذي سيستضيف مباريات النسور الخضراء وأثنى على جاهزيته وإعجاب الجهاز الفني به.

يذكر إن نيجيريا قد أسفرت القرعة عن وجودها بجانب كل من غينيا و بوروندي و مدغشقر.