رياضة | الأهلي يحدد سعر بيع أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد سعر بيع أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو النادي الأهلي سعر بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر خلاف فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم المقبل.

ويتمسك المغربي وليد أزارو بالرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

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ويرفض المغربي وليد أزارو تمديد عقده مع النادي الأهلي على الرغم من محاولات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء من أجل إقناعه بالاستمرار مع النادي في الفترة القادمة.

وحدد مجلس إدارة النادي الأهلي مبلغ 4 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيع المغربي وليد أزارو في نهاية الموسم الجاري وخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

ويتكتم محمد جمال العاصي وكيل المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي على عرض رسمي من أندية الوسط بالدوري الفرنسي تمهيداً للحصول على خدمات المغربي وليد أزارو عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية.