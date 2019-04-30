رياضة | 10 أهداف تفصل عبد الله السعيد عن نادي المائة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 أهداف تفصل عبد الله السعيد عن نادي المائة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، في تسجيل الهدف الأول لفريقه بشباك المقاصة، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري

ورفع السعيد عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري الممتاز للهدف رقم 90 خلال مسيرته الكروية مع الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز.

وبات السعيد على بعد 10 أهداف فقط من الانضمام لقائمة نادي المائة هدف في الدوري المصري.