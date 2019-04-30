رياضة | مستقبل تليفونات بنى سويف مرهون لهذا السبب

أصبح مستقبل الفريق الاول لكرة القدم بنادى تليفونات بنى سويف محفوفا بالمخاطر والصعوبات وذلك عقب الاحداث التى تشهدها معظم أندية دورى القسم الثانى , وفى ظل بدء التجهيز للموسم الجديد بأندية الاعلاميين وسوهاج والمنيا وبنى سويف وغيرها , مازال الغموض يسود جدران النادى السويفى .

وعلم "الخليج 365 الرياضى" أن سبب تأخير البت فى مستقبل الفريق والتجديد للاعبين والبحث عن صفقات جديدة لتدعيم الفريق مازال مرهون بإجتماع مسوؤلى الشركة المصرية للاتصالات والتى بدورها تحدد مأهية الدعم المادى للفريق وميزانيته خلال الموسم الجديد .

وأثرت الازمة داخل جنبات النادى السويفى وإمتدت لعدم حسم مصير مستقبل أبو العنين شحاته المدير الفنى للفريق والذى اقترب من تدريب سوهاج فى ظل عدم وضوح سياسة الشركة بجانب قيامه برهن بقائه بإستقدام الاحتياجات الفنية للفريق للموسم الجديد، وذلك للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز .

واحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث برصيد 43 نقطة بالتساوى مع الاعلاميين بذات الرصيد .