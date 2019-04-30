رياضة | ريال مدريد بوابة نيمار للتتويج بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد بوابة نيمار للتتويج بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الإعلامي الاسباني جوسيب بيدريرول، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالإنتقال لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وصرح "بيدريرول" عبر برنامج التشيرنجيتو الاسباني أن ريال مدريد هو بوابة نيمار لكي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأضاف موجهًا حديثه لـ"نيمار": " نيمار .. لو أردت أن تكون رقم 1 عليك أن ترحل عن سان جيرمان وتتواصل مع فلورنتينو بيريز لديك مهلة حتي 31 أغسطس المقبل".

و ارتبط "نيمار" بالرحيل عن فريق باريس سان جيرمان والعودة من جديد للدوري الأسباني الصيف المقبل.