رياضة | مصر تشارك فى كأس العالم لسلاح الشيش بثلاثة لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك فى كأس العالم لسلاح الشيش بثلاثة لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك مصر فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال بثلاثة لاعبين والمقرر اقامتها فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 3 الى 7 مايو المقبل .

ويمثل مصر البطل الاوليمبى صاحب الترتيب السابع عشر عالميا علاء ابو القاسم و الثنائى الواعد المصنف الاول عالميا على الشباب ورقم 54 على الكبار محمد حمزة ويوسف سناء .

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ويسافر مع البعثة المدير الفنى للمنتخبات الوطنية ماهر حمزة .

وصرح رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن الاتحاد يأمل فى تحقيق نتائج طيبة فى بطولة كأس العالم بمدينة سانت بطرسبرج الروسية .

اضاف قائلا ان المنافسة ستكون صعبة دون شك لاسيما فى ظل مشاركة كبار المصنفين عالميا وفى مقدمتهم الثلاثة الاوائل الايطالى اليسو فوكانى والانجليزي ريتشارد كروس والامريكى رييس امبدون ولكن هناك ثقة تامة فى لاعبى منتخبنا الوطنى .