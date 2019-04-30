اونلاين | أون لاين Sport beIN مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس أمستردام بث مباشر بتاريخ 30-04-2019 دوري أبطال أوروبا يلا شوت yAlL tV

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس أمستردام بث مباشر بتاريخ 30-04-2019 دوري أبطال أوروبا، يلتقي فريق توتنهام بفريق أياكس أمستردام في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات ذهاب دور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تقام على ملعب وايت هارت لين الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن ويعلم فريق توتنهام أن مباراته أمام أياكس قد تكون صعبة إلا أن المدير الفني للفريق قد أكد أن فريقه على أتم استعداد لهذه المباراة، مشيراً إلى أن المباراة سوف تشهد غياب هاري كين الذي تعرض لكسر في الكاحل خلال مباراة الفريق الماضية أما عن أياكس أمستردام الذي يخوض مباراته أمام فريق توتنهام وهو في حالة من الثقة الشديدة بسبب النتائج الإيجابية التي يحدها الفريق خلال الفترة الماضية، والتي جعلته من أكثر المرشحين للتأهل إلى المباراة النهائية، بل ومن أوائل المرشحين للفوز بلقب البطولة خلال هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا.

توتنهام Vs أياكس أمستردام.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (نصف نهائي (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : وايت هارت لين .

المعلقين : حفيظ دراجي + رؤوف خليف .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .