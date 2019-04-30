اونلاين | تابعونا الآن.. البث المباشر لمباراة بيراميدز والمقاصة nile sport

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تابعونا الآن.. البث المباشر لمباراة بيراميدز والمقاصة nile sport

يستضيف مصر المقاصة نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 31 للدورى على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لكتيبة بيراميدز الساعية للتتويج بالدورى لأول مرة فى تاريخها لاسيما بعد الفوز على الأهلى والزمالك فى الأسبوعيين الأخيرين بنفس النتيجة بهدف دون رد، بينما تعادل المقاصة مع الاتحاد سلبيًا فى أخر ظهور للفريق الفيومى .

تابعونا الآن.. البث المباشر لمباراة بيراميدز والمقاصة nile sport

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ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

تابعونا الآن.. البث المباشر لمباراة بيراميدز والمقاصة nile sport

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للمقاصة بدون مديره الفنى طلعت يوسف الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق الفيومى ومنحت إدارة النادى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت للجهاز المعاون المكون من جمال عمر وأحمد حسام وهانى سعيد، ومن جانبه أكد جمال عمر أنه رغم صعوبة اللقاء إلا أننا لدينا إصرار كبير فى تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقف الفريق فى المسابقة وتكون نقطة انطلاق المقاصة نحو المربع الذهبى، وأضاف: لا يشغل ذهنى حاليا مسألة قيادة الفريق مؤقتا، أو بصفة دائمة، ولكن ما يشغلنى حقا هو استعادة الفريق لمكانته واستعادة ذاكرة الانتصارات.

تابعونا الآن.. البث المباشر لمباراة بيراميدز والمقاصة nile sport

على الجانب الآخر طالب الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بعدم التفريط فى صدارة الدورى عن طريق الفوز بالمباريات المقبلة وانتظار تعثر المنافسين للتحقيق اللقب للمرة الأولى فى التاريخ فى ظل كوكبة النجوم التى يمتلكها الفريق.